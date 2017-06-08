Balıkesir’de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

FETÖ/PDY'nin Balıkesir'deki kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Orhan Ş.'nin de bulunduğu 11 şüpheli Ayvalık Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERLE ÖRGÜT EVİNDE TOPLANTI

Ayvalık Meslek Yüksekokulu Müdürü Orhan Ş.'nin 2002-2007 yılları arasında Türkmenistan'da terör örgütü ile iltisaklı üniversitede görev yaptığı, örgüt evinde Burhaniye ve Edremit Meslek Yüksekokulu'nda görevli üç öğretim görevlisinin bulunduğu diğer şüphelilerle birlikte Haziran 2016 tarihine kadar toplantılar yaptığı iddia edildi.

İMAM VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

Şüphelilerden Mustafa D.'nin cami imamı, Veysel Ö.'nün Ayvalık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi, Ercüment A.'nın Ayvalık Belediyesi'nde güvenlik görevlisi, İsmail Ç.'nin cami imamı, Mustafa K. ve Tekin K.'nin inşaatçı, Abdullah Y.'nin emekli, Selahattin K.'nin Edremit MYÖ Öğretim Görevlisi, Erdoğan A. ve Erkan B.'nin Burhaniye MYÖ Öğretim Görevlisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden bir kısmının Bank Asya hesap hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. ileri yaşı nedeniyle Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sev edilirken, diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.