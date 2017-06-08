Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti

AA

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Giriş Tarihi: 8.6.2017 18:09 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 18:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti
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