Cumhurbaşkanı Erdoğan o kanunu onayladı

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 8.6.2017 23:47 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 00:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan o kanunu onayladı

Erdoğan, topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı.

, topraklarında Türk kuvvetlerinin konuşlandırılmasına ilişkin uygulama anlaşmasını onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 7022 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ile 7023 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u, anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ve 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan o kanunu onayladı
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