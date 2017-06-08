Cumhuriyet’in ‘biçti’ çirkinliğine dava!

Trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper hakkında Cumhuriyet Gazetesi resmi Twitter hesabından atılan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" tweeti sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen Cumhuriyet Gazetesi internet genel yayın yönetmeni Oğuz Güven hakkında iddianame düzenlendi.







OĞUZ GÜVEN HAKKINDA DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu savcılarından Celal Sarıdere tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Oğuz Güven hakkında 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlamaları kapsamında dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından Başsavcı'nın vefatı ardından paylaşılan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" tweeti ile Oğuz Güven'in şahsi hesabından paylaştığı "Kandil'den sert tepki: Silah bırakma beklentisi boş" tweetine yer verildi. Ayrıca Oğuz Güven'in gazeteci Banu Güven tarafından Kandil'de terör örgütü yöneticileriyle yapılan bir röportaja atıf yaparak paylaştığı "Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz" mesajına da suç delili olarak iddianameye girdi.



"Bu yayın organı gazete değil"



KENDİSİNE AİT HESAPLARDA DA PAYLAŞTI

İddianamede, Oğuz Güven'in bir başka tweetinde "Ya Apo Kandil'e, ya biz İmralı'ya… Ahmet Şık'ın Kandil röportajı" şeklinde paylaşımda bulunduğu kaydedildi. Suça konu tweetlerde aynı zamanda Cumhuriyet.com.tr adresli internet sitesinden yayınlanan haberlere de link olarak yer verildiği ifade edildi. Basın kanunu gereği Oğuz Güven'in internet sitesinde yayınlanan haberlerden cezai sorumluluğu olduğu, ayrıca kendisine ait Facebook ve Twitter hesabından da Cumhuriyet Gazetesi internet sitesindeki terör örgütünün açıklamalarını paylaşarak yayınlanmasını sağladığı belirtildi. İddianamede, "Terör örgütlerinin cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini meşru göstereni teşvik eden bildiri veya açıklamaların yayınlanması eyleminin gerçekleştirildiği belirlenmiştir" denildi.



Başsavcı ve soförü kazada öldü



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EYLEMLERİ MEŞRU GÖSTERİLİP ÖVÜLDÜĞÜ VE...



Vefat eden Başsavcı Mustafa Alper'in tüm yurtta 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra yürütülen örgütle mücadele soruşturmalarının sembol isimlerinden olduğu kaydedilen iddianamede Mustafa Alper'i FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalar, düzenlediği iddianameler ve görevi gereği verdiği kararların neticesi olarak kamyonun biçtiği, bu şekilde görevi dahilinde yaptıklarının ölümünün sebebi olarak gösterilmiştir. Örgütle mücadelede görev yapan kamu görevlilerinin uğrayacakları akıbetin belirtildiği, kamuoyunda FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin hassasiyetini ortadan kaldırmak, yapılan soruşturmaların neticesiz kalacağı algısını oluşturmak ve bu şekilde toplumda oluşan genel direncin kırılmasına yönelik olarak meydana gelen trafik kazasına ilişkin haberin aktarılmasında 'İlk FETÖ İddianamesi', 'Biçti' şeklinde ibarelere yer verilerek silahlı terör örgütünün eylemleri meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği saptanmıştır" denildi.