Emine Erdoğan iftarda gazilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gençlerimiz kahramanlıkların Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanıp bittiğini düşünüyorlardı belki de. Fakat 15 Temmuz'da vatan kelimesi ruhlarımızı kanatarak yeniden hayatımızın merkezine yerleşti. Yeni nesil artık vatan için candan vazgeçmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor." dedi.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 15 Temmuz ve terörle mücadele gazileri onuruna verdiği iftara, Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da katıldı.

İftar davetinde konuşan Emine Erdoğan, sözlerine "Bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anmak istiyorum, ruhları şad olsun. Millet olarak onlara minnettarız. Aynı şekilde 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hiç tereddüt etmeden cepheye koşan ve bu vatan için çarpışan tüm gazilerimize büyük bir minnet borçluyuz." diyerek başladı.

Çanakkale'den 15 Temmuz'a aynı ruhla bu vatan ve milletin yüksek menfaati için savaşıldığını belirten Emine Erdoğan, yeri geldiğinde terörle mücadele edildiğini, bu ülkenin selameti için serden geçildiğini söyledi.

Emine Erdoğan, "Şehitliğin ve gaziliğin üzerinde bir makam yoktur. Birçok makam çalışıp çabalayarak elde edilebilir fakat şehitlik ve gazilik çok güçlü bir inanç gerektirir ancak sonsuz bir vatan sevgisi karşılığında kazanılan bir makamdır ki değeri de buradan gelir." ifadesini kullandı.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin vatan fikrinin kaldırılamayacağına işaret eden Emine Erdoğan, çünkü hayatın vatan havasının teneffüsle başladığını kaydetti.

Emine Erdoğan, vatanın birçok değeri kapsadığını, din, namus, şeref ve bağımsızlığı içinde barındırdığını dile getirerek, "Fakat bu milletin vatan sevgisi bir başkadır. Üzerinde yaşadığımız topraklar, tarihin her döneminde bu değerlere bağlı kahramanların hiç bitmeyen mücadelesiyle vatan olmuş, Türk İslam yurdu olarak tescillenmiştir. Şairin dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır'." diye konuştu.

"ELLERİNDE BAYRAKLARLA ÖLÜMÜ ÖLDÜREREK KOŞTULAR MEYDANLARA"

Vatan ve bayrak gibi sevgilerin tarihe malolmuş, şiirlerde kalmış duygular olduğunun düşünüldüğünü belirten Emine Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gençlerimiz kahramanlıkların Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda yaşanıp bittiğini düşünüyorlardı belki de. Fakat 15 Temmuz'da vatan kelimesi ruhlarımızı kanatarak yeniden hayatımızın merkezine yerleşti. Yeni nesil artık vatan için candan vazgeçmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Milletimiz, hainlerin emellerini tek yürek, tek bilek olarak engelledi. Ülkemizi esarete, zillete, acıya ve kaosa teslim etmedi. Gördük ki bu topraklarda ne yiğit biter ne şehadeti göze alan kahraman. Milletimizin aziz evlatları, dudaklarında tekbir, ellerinde bayraklarla ölümü öldürerek koştular meydanlara. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın bu millete. Vatan sevgisini, millet olma bilincini gençlerimizin kalbinden eksik etmesin."

Emine Erdoğan, 15 Temmuz'dan bu yana şehitlerin aileleri ve gazilerle sık sık görüştüklerini, evlerinde onları ziyaret ettiklerini anlatarak, salondakilere "Artık hepinizle bir aile olduk. Evlatlarınız evladımız, analarınız anamız." şeklinde seslendi.

Her seferinde onlardaki metanete, sabra ve asalete hayran kaldığını vurgulayan Emine Erdoğan, "Tankların karşısına dikilen o demir yürekler nasıl da yufkalaşmış, nasıl da Rabbimin müjdesine teslim olup tevekkülü seçmişler. Her birinin farklı farklı hikayesi var ama gururları ortak, hissiyatları bir. 'Yine olsa yine çıkarım tankın karşısına' diyor bir gazimiz, 'Bütün bedenim, aklım, yüreğim hep vatan olmuştu' diyor bir diğeri." ifadelerini kullandı.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN, ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK"

Emine Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik" ismindeki şiirinin "Değil mi cephemizin sinesinde iman bir. Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz. Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz." dizelerini okuyarak, bu millette bu iman olduğu müddetçe teröristlerin, darbecilerin ve yedi düvelin asla başarılı olamayacağını, emellerine ulaşamayacaklarının altını çizdi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatan dersinden geçtikten sonra şimdi üzerimize düşen şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır, gazilerimizin göz bebeği olan bu ülkenin gelişmesi için çalışmaktır. Şehitlerimizin evlatlarına sözümüz var, gazilerimizle ahdimiz var. 16 Nisan'da yeni bir dönemece girdik. Allah'ın izniyle bundan sonra bu ülkede darbelere izin vermeyecek bir sistem inşa edeceğiz. Teröre karşı her yönüyle güçlü bir yapı kuracağız. Üzerinde yaşadığımız coğrafya öylesine değerli, öylesine özel ki bu toprakların talibi hiç bitmeyecek. Gözler hep üzerimizde olacak ama bizler Allah'ın izni, milletimizin azmi, devletimizin gücü ile hepsinin üstünden geleceğiz. Yeter ki bu ruhu kaybetmeyelim, yeni nesillerimizi bu şuurdan mahrum etmeyelim. Millet olmanın değerini hiç ama hiç unutmayalım. Siyasetten medyaya, akademiden iş dünyasına milli hedeflerde buluşalım."

ATO'ya teşekkürlerini ileten Emine Erdoğan, iş dünyasının sadece ekonomik alanda değil, ülke meselelerinde de inisiyatif aldığını net biçimde gösterdiklerini söyledi.

Emine Erdoğan, şu anda Doğu'da ve Güneydoğu'da terörle mücadele eden bütün güvenlik güçlerine muvaffakiyet dileyerek, ülkenin selameti, milletin geleceğinin daim olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar davetinde, salondaki led ekranlarda gazilerin isimlerinin yer aldığı görüntülere yer verildi.