FETÖ'cü hainden mahkemede akıllara ziyan savunma

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davada, İstanbul'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık savunmasını yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

"KAFAMA SIKARIM"

Duruşmada, İstanbul'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Harmancık savunmasını yaptı. Darbe girişimi öncesi Adil Öksüz liderliğinde Konutkent'teki bir villada yapılan toplantılara katılmadığını ve parmak izi bulunduğu suçlamasını reddeden Harmancık, "Eğer bu parmaklar o evin içine gidip, iz koyduysa ben burada kafama sıkarım." dedi.

KONUTKENT'TEKİ TOPLANTILARA KATILDIĞI İDDİASI

Konutkent'teki bir villada Adil Öksüz liderliğinde darbe planlaması yapıldığı ve kendisinin de burada bulunduğu yönündeki suçlamayla ilgili Harmancık, evde parmak izi çıktığı iddiasının da kesinlikle doğru olmadığını savundu.

Harmancık, şöyle konuştu:

"Ben parmak izi yüzünden 12 gün sorgulandım TEM'de. Polis arkadaşlar ısrarla birinci dakikadan itibaren ayrılacağım dakikaya kadar parmak izinin benim olduğunu söyledi. İlk duyduğum dakikada söylediğim şey 'eğer o parmak izi benimse, bu parmaklar benim değil, kesin alın.' dedim. 'Eğer bu parmaklarımla o eve girip, iz koyduysam ben bu parmakları istemiyorum.' dedim. O gün bunu söyledim. Bugün bir kere daha artırarak söylüyorum. Eğer bu parmaklar o evin içine gidip, iz koyduysa ben burada kafama sıkarım."

Harmancık'ın savunmasının ardından çapraz sorguya geçildi.

ÇAPRAZ SORGUDA CEVAPSIZ SORULAR

Emniyet, savcılık ve nöbetçi sulh ceza hakimliği ifadeleri okunan Harmancık, savunmaların büyük kısmını kabul ederken, bazı kısımların sehven yazıldığını ileri sürdü.

Harmancık'ın avukatı Mustafa Doğandoğanoğlu, müvekkilinin darbe girişimi sırasında kurye uçağıyla İstanbul'a dönmek için Akıncı Üssü'nde olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, kurye uçağıyla Akıncı'ya gittiği öne sürülen Harmancık'a daha önce Akıncı Üssü'ne gidip gitmediğini ve kurye uçakla seyahat edip etmediğini sordu.

Sanık Harmancık ise daha önce Akıncı Üssü'ne gitmediğini belirterek, "Üsse, kurye uçağında yer olabileceğini düşünerek gittim. Yanlış yaptım, en büyük hatam oraya gitmek oldu." ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatının, "30 yıllık askersiniz, kurye uçağını kullanmak ilk kez o gece mi aklınıza geldi?" sorusuna Harmancık, "Bu soruya cevap vermek istemiyorum." dedi.

DARBEYİ GÜLEN YAPTI DİYEMEDİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile daha önce görüşüp görüşmediği sorulan Harmancık, "O isimle aynı davada sanığım. O bir numaralı sanık, ben de 5 numaralı sanığım. Görüşmediğimi binlerce kez söyledim." yanıtının ardından söz alan müşteki avukatı, "Bu darbeyi net bir şekilde Fetullah Gülen yapmıştır." diyor musunuz? diye sordu. Harmancık da "Yok, diyemem." yanıtını verdi.

Darbe girişiminin planlandığı ve toplantıların yapıldığı belirtilen evde parmak izinin kendisine ait olmadığını ileri süren Harmancık'a parmak izinin nasıl konulduğu da soruldu.

Harmancık, "Parmak izimin kim tarafından, nasıl konulduğunu bilmiyorum. O izin bana ait olmadığına dair Allah'tan başka şahidim yok, şahit olarak da Allah bana yeter." cevabını verdi.