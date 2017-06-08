'nün sözde " mahrem " tutuklandı!

AA

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Giriş Tarihi: 8.6.2017 19:35 Güncelleme Tarihi: 8.6.2017 19:40
FETÖ'nün sözde Tunceli mahrem emniyet imamı tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (/PDY) sözde " mahrem " olduğu belirtilen eski öğretmen tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 'de kapatılan özel bir okulda öğretmen olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan , Çorum'da gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şekerci, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısınca ifadesi alınan Şekerci, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince FETÖ/PDY'nin sözde "Tunceli mahrem " olduğu iddiasıyla tutuklandı.

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FETÖ'nün sözde "Tunceli mahrem emniyet imamı" tutuklandı!
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