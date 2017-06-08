Katar tezkeresi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye ile Katar Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Kanunun gerekçesinde, 28 Nisan 2016 tarihinde Doha'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması" ile egemenlik, eşitlik, karşılıklı saygı üzerine ve ulusal mevzuat ile uluslararası hukukun kapsamı dahilinde, Katar'ın askeri kurumlarının modernizasyonu; askeri eğitim ve öğretim alanında iş birliğinin çeşitlendirilmesi; tatbikat, eğitim ve öğretim vasıtasıyla Katar Silahlı Kuvvetlerinin savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesinin desteklenmesi ve icra edilecek müşterek eğitim ve tatbikatlar ile iki ülkenin birlikte çalışabilirlik ve eşgüdümünün artırılarak bölgesel ve küresel barışa katkı sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

İki tarafın yazılı mutabakatı ile uygun bulunacak diğer görevlerin yerine getirilebilmesi maksadıyla iş birliği uygulamasının ayrıntılarının, müteakiben akdedilecek protokoller ve diğer düzenlemelerin de anlaşmayla belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

"Misyon" başlığında birliğin asli görevi "gerçekleştirilecek müşterek, birleşik tatbikatlar ve eğitimler vasıtasıyla Katar'ın savunma imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesini desteklemek; her iki tarafın da mutabakatına tabi olarak, diğer ülkelerin silahlı kuvvetleri ile eğitim, tatbikatlar icra etmek ve üzerinde mutabık kalınacak terörizmle mücadele ile uluslararası barışı destekleme harekatlarına katkı sağlamak ve iki tarafın yazılı mutabakatı ile uygun bulunacak diğer görevler" olarak tanımlanıyor.