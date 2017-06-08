Kılıçdaroğlu Sisi'nin sesi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Katar krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, İhvan'dan desteğinizi çekin, Rabia'dan vazgeçin" şeklindeki sözleriyle 'Rabia' işaretini terör simgesi olarak nitelemesine Rabia Platformu Sözcüsü Abdurrahman Dilipak'tan sert tepki geldi. Rabia'nın "kardeşlik, özgürlük ve haksızlığa karşı direnişin yükselen sesi" olduğunu söyleyen Dilipak, "Kılıçdaroğlu'nun sözleri, kabul edilemez, utanç verici, şecaat arze deyim derken kendi günahını açıklamıştır. O sahibinin sesi. CHP'nin başına nasıl geldiğini biliyoruz" dedi.

FETÖ'YLE İLİŞKİSİNİ SORGULASIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rabia işaretine yönelik skandal sözler sarf ettiğini söyleyen Rabia Platformu Sözcüsü Abdurrahman Dilipak, "Kılıçdaroğlu'nun Rabia'yı terörle ilişkilendirme yerine aynaya bakıp DHKP-C, PKK ve FETÖ'ye yönelik yakınlığını sorgulasın. PKK'lı ve DHKP-C'li teröristlerin cenazelerine giden milletvekillerini sorgulasın. Oturduğu koltuğa nasıl geldiğini, hangi kumpas ve entrikalarla o koltukta oturduğunu açıklasın" diye konuştu.

DARBECİ SİSİ'NİN SESİ!

"Rabia, bir kardeşlik, özgürlük, haksızlığa karşı direnişin yükselen sesi" tarifini yapan Dilipak, "Kılıçdaroğlu, sahibi konumundaki darbeci Sisi ağzını kullanıyor. Rabia mazlumların sesi iken Kılıçdaroğlu darbeci Sisi'nin sesi. Bizler Mısır halkından yanayız ama Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi darbecilerden yana. PKK, DHKP-C ve FETÖ'nün avukatlığını yapan Kılıçdaroğlu, bugün çıkmış darbeci Sisi'nin avukatlığını üstleniyor" dedi.

RABİA'YI SAVUNMAYA DEVAM

Sürekli iç karışıklardan ve çatışmalardan Kılıçdaroğlu'nun medet umduğuna dikkat çeken Dilipak, "Ortadoğu'daki son gelişmelerden, yeni bir darbe söylentisinden dahi heyecan duyan bir Kemal Kılıçdaroğlu karşımızda. O darbecilerin, Sisi'nin avukatlığını yapmaya devam etsin. Bizler, Rabia'yı savunmaya devam edeceğiz. Galip olacak olanın Hak ve haklılar olduğunu, zalimler istemese de bunun böyle olacağına inanıyoruz. Zulm ile abad olunmaz. Zulme rıza zulümdür. Haksızlıklar karşısında susanlarsa dilsiz şeytanlardır. Kılıçdaroğlu güya solcu, ama Amerikano bir darbenin ve darbecinin avukatlığını savunuyor, güya halkçı, ama halk düşmanı bir diktatörün savunucusu rolünde, güya Cumhuriyetçi ama bir azınlık cuntasını savunuyor. Kılıçdaroğlu budur" ifadelerini dile getirdi. (Yeniakit)