'ndeki operasyonu: 12 kişi gözaltında

Giriş Tarihi: 8.6.2017 12:02
Kocaeli'ndeki PKK operasyonu: 12 kişi gözaltında

'de düzenlenen operasyonda üyesi oldukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8'i öğrenci 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

'de, bölücü terör örgütü 'ya üye oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddia edilen 8'i öğrenci 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile başlatılan operasyonda terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak suçlamasıyla 8'i öğrenci 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.

12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kocaeli'ndeki PKK operasyonu: 12 kişi gözaltında
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