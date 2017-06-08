Kocaeli'ndeki PKK operasyonu: 12 kişi gözaltında

Kocaeli'de, bölücü terör örgütü PKK'ya üye oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddia edilen 8'i öğrenci 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile başlatılan operasyonda terör örgütüne üye olmak ve terör propagandası yapmak suçlamasıyla 8'i öğrenci 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.

12 kişi emniyetteki işlemlerin ardından bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

