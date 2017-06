Oğlum tellere dikkat et

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt , Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan kuzeni Tümgeneral Aydoğan Aydın 'ı anlattı. Tümgeneral Aydın ile çocukluktan beri abi-kardeş ilişkisi olduklarını belirten Beyazıt'ın, helikopterin elektrik tellerine takılmasıyla gerçekleşen kazaya ilişkin anlattığı detay ise yürekleri sızlattı: "Aydoğan, helikopter her kalktığında pilota 'Oğlum elektrik tellerine dikkat et' diye uyarırmış."Yusuf Beyazıt, Meclis'te dün bir grup gazeteci ile sohbetinde şehit olan kuzeni Aydın ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Aydın'ın üsteğmenliğinden bu yana terör bölgelerinde bulunduğunu anlatan Beyazıt, "Irak'a, sınır dışı göreve giderdi. Sadece bana haber verirdi. 'Abi, ben göreve gidiyorum. Ailem sana emanet' derdi. Bazen 6 ay gelmediği olurdu" diye konuştu. Kaza haberini, iftar yaptığı sırada aldığını belirten Beyazıt şunları anlattı:"Haberlerin alt yazısında, 'Helikopter düştü' yazısını gördüm. Bazen insanın içine doğuyor. 'Helikopterde general var mı' diye sordum. Bir helikopter düşünce ilk soru bu sorulmaz. Aydoğan'ı aradım, çalmadı. Telefon cevap vermeyince bir an derin bir yere çekiliyormuş gibi hissettim. 'Helikopterde general varmış' denilince 'Eyvah' dedim ve 5-6 kez daha Aydoğan'ı aradım. Sonra İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'i aradım. Süleyman Bey, Etimesgut'tan bölgeye hareket edeceklerini söyleyince hemen ben de hareket ettim.Aydoğan, helikopterler kalkmadan önce her seferinde pilotları uyarırmış, 'Oğlum, burada yüksek gerilim hattı var dikkat edin' diye. Teknisyenlere de, 'Pilotları uyarın' dermiş. Öğrendiğimiz kadarıyla, pilotlar 15 günde bir yenileniyormuş. O gün helikopteri yeni gelen gruptan bir pilotun kullandığını söylediler.Kazayı haber alan Şırnak halkı, gözyaşları içinde toplandı. Halktan hiç kopmamış, öğrencileri birliğe getirip gezdirirmiş, çocukları hep sevmiş. 'Devletin yatılı okullarında okudum, devletime borcum çok' derdi. Vatanperverdi. En son tekmilini Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a vermiş. Son tekmilini Başkomutanımıza vermiş oluyor.15 Temmuz darbe girişiminde Çukurca'daydı. Kayseri'deki tugayı arayarak, 'Kışladan bir tek er dahi çıkmayacak' emrini vermişti. Darbe girişiminden sonraki YAŞ'ta tümgeneralliğe terfi ettirildi. Kayseri'de görev yaptığı dönemde hiç komutanlıkta durmazdı."Yusuf Beyazıt: "Küçük oğlu Tuna, annesine 'Anneciğim niye ağlıyorsun. Babam cennete gitti. Çok çalışıyordu, şimdi cennette dinlenecek' diyor. Annesini teselli etmeye çalışıyor. 2 senede 9 gün izin kullanmış. 30 Haziran için bilet almış, izin kullanmak için. Hanımıyla birbirlerini çok severlerdi. Sevgi dolu bir insandı. Aydoğan'ın kızkardeşi Canan, o gün kendisine mesaj yazmış, 'Abi içimde bir sıkıntı var' diye. O da 'Merak etme, ben iyiyim, ararım' demiş. Aydoğan, kaza günü şehitliği ziyarete gitmiş. Sarı ve kırmızı gülleri görünce 'Allahım ne güzel şeyler yaratıyorsun' demiş. Ramazan başlayınca maaşını fitre ve zekat için hesap ettirmiş. Fakir askerler mağdur olmasın diye onlara yardımda bulunmuş."Tokat'ın Niksar ilçesinde Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi bulvara verildi. Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismi haziran ayı belediye meclis toplantısında oy birliği ile Niksar Hamidiye Köprüsü ve Dönekse Mahallesi arasında bulunan alana 'Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Bulvarı adı verildi. Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ismini Niksar'da yaşatacaklarını söyledi.