PKK'nın düştüğü zor durum teröristin ifadesine yansıdı

Doğu ve Güneydoğu'da, başta Kato ve Tendürek Dağları ile Diyarbakır'ın 6 ilçesinin kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Kırsaldaki operasyonlar nedeniyle sıkışan terör örgütüne katılım da minimum hale getirildi.

Bin 528 kilometrekarelik alanda 28 Mayıs'ta başlatılan, 10 bin 47 güvenlik personelinin katılımıyla yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nda dün bir terörist yakalandı.

Güvenlik güçlerince, zor arazi şartlarına rağmen başarılı şekilde gerçekleştirilen operasyonlar dolayısıyla örgütün düştüğü zor durum PKK'lı teröristin ifadesine yansıdı.

PKK'lı terörist, ailesinin okuması için her türlü fedakarlığı yaptığını ancak üniversite okurken vaatlerle kandırılarak örgüte katıldığını söyledi.

Suriye'de memur olma vaadiyle kandırıldığını dile getiren terörist, şöyle konuştu:

"'Seni orada memur yapacağız.' diye kandırdılar. 'Okulda ya da posta memuru olacaksın.' dediler. Çoğu kez teslim olmak istiyordum ama 'Teslim olursanız asker sizi döver, hiç aklınıza gelmeyecek işkenceleri yapar. Sizi aylarca tek hücreli yerde tutar.' diyorlardı. Bunlar devlete sığınmaları engelliyordu."

- Bir yıldır katılım yok

Operasyonlardaki kararlılık nedeniyle sıkışan terör örgütüne katılımın sona erdiğini vurgulayan terörist, "Bir sene önce örgüte katılım tek tük vardı. Şimdi hiç yok, bir sene oldu, katılım sıfır. Hiç katılanı görmedim. Gençleri kandıramıyor artık, gençler akıllanmış." ifadelerini kullandı.

Terörist, örgüte katılımı özendirmek için çeşitli yalanlarla gençlerin kandırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Orada dilediğin gibi yaşayacaksın, özgürlük var orada, dağda. Öyle anlatıyorlardı. Biz de öyle hayal ediyorduk. Dağda da kalınca öyle bir şey olmadığını gördük. Anlattıkları gibi değilmiş, bir düzen, sistem, yaşam... Hayal ettikleri ya da anlattıkları gibi değilmiş. O kadar vicdansızlar, o kadar caniler, görüyorsunuz, halim ortadadır. Terörist oldum, beni bu hale onlar soktu."

- Halk, örgütü istemiyor

Bölge halkının terör örgütü PKK'ya karşı artık tavır aldığını dile getiren terörist, şunları anlattı:

"Artık halk da yardım etmiyor. 10 köyde bir kişi kalmış ya da kalmamış. Bölgede halkın örgüte güveni çok çok azalmış, artık güvenmiyor. Gittiğimiz yerlerde hemen şikayet ediyorlar. Gittiğimiz çoğu yerde 10 dakika geçmeden keşif geliyor, ihbar ediliyoruz. Artık halk bizi istemiyor. Önceden bazı köylerde kalıyorduk ama artık kalamıyoruz, köylüler gidip şikayet ediyor. Artık hem halk istemiyor hem de devlet çok güçlenmiş, örgüt bitme noktasına gelmiş."

- Kenevir ekilmediği için geliri kesildi

Terörist, örgütün uyuşturucu ekiminden ve satışından büyük gelir elde ettiğini söyledi.

Kırsaldaki operasyonlar yüzünden bu yıl ekim yapılamadığını belirten terörist, "Kenevir ekiminden örgüt de 'vergi' adı altında para alıyordu. Artık alamaz oldu." diye konuştu.