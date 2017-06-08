Seyit Reşo'nun öldürüldüğü çatışmadan yaralı kurtulmuştu

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, adliyeye sevk edildi.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ile Özel Harekat şubelerine bağlı ekiplerce 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, geçen yıl Mardin'in Nusaybin ilçesinde İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer alan terör örgütünün sözde "Mardin sorumlusu" "Seyit Reşo" kod adlı Hasan Turan ile 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmadan yaralı kurtulan A.O, terörist Hasan Turan'ın babası olan ve Konak ilçesinde 2014 yılına kadar muhtarlık yapan A. Turan'ın aralarında bulunduğu 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

A.O'nun sahte kimlikle İzmir'e geldiği ve burada tedavi edilmek istendiği öğrenildi.

Öte yandan, A.O'nun yakalanma anına ait operasyon görüntüleri basınla paylaşıldı.

PKK'NIN SÖZDE MARDİN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ