459 kaymakama FETÖ incelemesi

FETÖ
'nün usulsüzlük yaptığı sınav soruşturmaları kaymakamlara kadar uzandı. 2011 ve 2012'de kopya çekildiği belirlenen sınavlarla göreve atanan 459 kaymakam mercek altına alındı. "Gizli Tanık" olan FETÖ'cü bir kaymakam, 'örgüt abisi'nin sınav sorularını Kuran'a el bastırarak verdiğini itiraf etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu itiraflar üzerine 2011 ve 2012 kaymakamlık sınavları ile ilgili soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı'dan, bu sınavları kazanıp atanan kaymakamların listesi istendi.
KAYMAKAM GİZLİ TANIK OLUP ANLATTI
Gelen listelere göre, 2011'de 185, 2012'de ise 274 kişinin kaymakamlık sınavını kazandığı tespit edildi. Listedekilerin sınav kâğıtları ÖSYM'deki uzmanlar tarafından incelenince bazı usulsüzlükler tespit edildi. Liste ve ÖSYM'nin hazırladığı raporlar, Emniyet KOM Daire Başkanlığı'nda oluşturulan özel bir ekip tarafından incelemeye alındı. 2012'de girdiği sınavla atanan FETÖ'cü bir kaymakam gizli tanık oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan gizli tanık, kaymakamlık sorularının Keçiören'de bir öğrenci yurdunda "Samet" adlı örgüt abisi tarafından servis edildiğini anlattı. Örgüt abisinin, "Kurumlara dinsizlerin yerleşmemesi" için getirdiğini söylediği soruları, Kuran'a el bastırıp servis ettiğini anlatan itirafçı, aynı sınavla atanan FETÖ'cü kaymakamların adını da verdi. İtirafçı kaymakam, daha sonra Sayıştay ve idari yargı sınavlarına girdiğini ve soruların yine 'yemin töreni'yle verildiğini aktardı.