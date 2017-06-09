Batman'da PKK'lı teröristler 22 yaşındaki Aybüke öğretmeni vurdu

Batman ilçe merkezinde Belediye Başkanı Veysi Işık'ın bulunmadığı sırada aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda seken kurşunlar, olay yerinden geçen Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde görevli 22 yaşındaki kadın müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın bulunduğu araca isabet etti. Ağır yaralanan öğretmen, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ SALDIRIYI AYIN TERÖRİSTLER YAPTI, 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Batman Valiliği, Kozluk ilçe merkezinde bir öğretmenin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile Bekirhan beldesinde jandarma karakoluna bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı aynı teröristlerin yaptığını duyurdu. Valilik, teröristlerden birinin öldürüldüğünü de açıkladı.

AYBÜKE ÖĞRETMEN SADECE BİRKAÇ AY ÖNCE ATANMIŞTI

Hainlerin kurşunlarına hedef olan Aybüke öğretmen henüz birkaç ay önce atanmış ve bunu sosyal medya hesabından büyük mutlulukla paylaşmıştı.