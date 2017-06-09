Cumhurbaşkanı Erdoğan ’nda iftara katıldı

İHA

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Giriş Tarihi: 8.6.2017 21:37 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Komando Tugayı’nda iftara katıldı

, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 1’inci ’nda verilen iftara katıldı.

'nda karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için, gündüz saatlerinden itibaren havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Erdoğan, kara yoluyla Zincidere 1'inci 'na gitti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen iftar yemeğine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in yanı sıra kuvvet komutanları ve Kayseri protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Zincidere Komando Tugayının, hafta sonu iznine çıkan askerlerine, 17 Aralık 2016 tarihinde, şehir otobüsü içinde seyir halindeyken bombalı saldırı düzenlenmiş ve 14 asker şehit olmuştu.









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Cumhurbaşkanı Erdoğan Komando Tugayı’nda iftara katıldı
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