Dalaman’daki sır uçak iddianamede

FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı yurtdışına kaçırmak için yaptığı planları araştıran Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Erdoğan'ın Marmaris'te geldiği Muğla Dalaman Havalimanı
'nda, İsviçre Albinati Hava Yolları'na ait bir uçağın beklediğini tespit etti. Uçağın Erdoğan'ı kaçırmak için mi orada bulunduğu araştırılıyor.
SÖNMEZATEŞ: ASKERİ UÇAK DEDİLER
481 kişi hakkındaki Akıncı iddianamesini Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç hazırladı. Sır uçağın da girdiği iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik operasyonu yönettiği belirlenen eski tümgeneral Gökhan Sönmezateş'e, Albinati Hava Yolları'na ait uçak soruldu. Sönmezateş şu yanıtı verdi: "Bana söylenene göre uçak askeri bir uçak gelecekti. Harekâtı tamamıyla Akıncı Üssü planlıyordu. Saat 22.00 civarında askeri hat üzerinden yapmış olduğum görüşmede bana Akıncı Üssü'nden bir uçağın ayarlanarak Dalaman Havalimanı'na yönlendirileceği, Cumhurbaşkanı'nın bu uçak ile Akıncı'ya götürüleceği bilgisi verildi. Ancak bu uçağın Dalaman'a gelip gelmediğini bilmiyorum."
SIR UÇAKTAKİ 3 YABANCIYA SORUŞTURMA...
Tespitlere göre Albinati uçağı, 15 Temmuz akşam saatlerinde Dalaman Havalimanı'na indi. Uçak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan havalimanına gelmeden hemen önce acil kalkış için izin istedi. VIP minibüs, uçağın kaptanlarının kaldığı otele yönlendirildi. Erdoğan, havalimanından ayrıldıktan sonra ise uçuş iptal edildi. Otele 40-50 metre kala minibüsle irtibata geçilerek bilgi verildi. Uçak, 16 Temmuz 06.00'da da yolcularını almadan kalktı. Uçağın havalimanına iniş ve kalkışına ilişkin yazışmalar ABD'den yapıldı ve 3 ay evvel başladı. Uçağın ineceği gün ve saat çeşitli kereler değiştirildi. Uçaktaki Dario Paolo Mordasini, Piera Denise Walther ve Benedikt Kissling isimli yolcuların Göcek'e hareket ettikleri de belirlendi. Bir helikopterin inip kalkabileceği boyuttaki yata geçen yabancı uyruklu 3 kişi, 16 Temmuz sabahı yatla Atina'ya gitti. Ankara ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılıkları, 3 kişiye ilişkin soruşturma yürütüyor.