Eski polis müdürlerine 10.5'şar yıl hapis cezası

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 1'inci sınıf emniyet müdürü rütbesiyle emekliye ayrılan Mustafa Özefe ile Mustafa Ormancı, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 5 Eylül 2016 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan Mustafa Özefe ile Mustafa Ormancı'nın yargılanmasına bugün Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Mustafa Özefe, "Bu zamana kadar devletin bekası için suçlularla mücadele ettim. Şuanda yargılandığım adliyeye birçok suçlu getirdim. FETÖ şüphelisi olarak yargılanıyor olmaktan hicap duyuyorum. Kızım ilik hastasıdır. İlik nakli için sıraya alınmıştır. Hastalığı göz önüne alınarak kızımın hastalığı süresince yanında olmak istiyorum. Öncelikle tahliyemi ve beraatımı istiyorum. Terör örgütü üyeliğini kabul etmiyorum. Darbe girişimini yapanları lanetliyorum" diye konuştu.

Mustafa Ormancı da mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatını isteyerek, "Ben hiçbir zaman cemaat, FETÖ gibi şerefsizlerin, vatan hainlerinin yanında olmadım. Tutuklu kaldığım süre içerisinde babam rahmetli oldu. Babamın mezarı başında Fatiha okumak istiyorum" dedi.

Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Mustafa Özefe ile Mustafa Ormancı'yı terör örgütü üyesi olmak suçundan 10'ar yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklardan Mustafa Özefe'yi kızının hastalığından dolayı ettirirken, Mustafa Ormancı'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.