Eski rektör tutuklandı

2012'de Antalya İl İmamı Hasan Tarık Şen ile ABD'ye gidip döndüğü belirlenen ve geçen 26 Mayıs'ta gözaltına alınan Akdeniz Üniversitesi eski rektörü İsrafil Kurtcephe tutuklandı. Kurtcephe'nin ifadelerdeki sorulara çelişkili yanıtlar verdiği, bazı sorulara ise "Bilmiyorum" dediği öğrenildi.15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'nda görev yapan 43'ü muvazzaf 60 asker hakkında gözaltı kararı verdi. 25 ilde 42 şüpheli gözaltına aldı. Bunlardan 17'si tutuklandı. 18 şüpheli de aranıyor.ByLock kullandıkları ve Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlenen 8 öğretmen tutuklandı.Erciyes Üniversitesi'nde görevliyken FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen Prof. Mehmet Güngör Kaya, öğretim üyeleri Çağrı Şakalar, Metin Aytekin ve Mehmet Fatih Sönmez tutuklandı.Aralarında askeri personel, profesör, öğretmen ve esnafın da bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Başka bir soruşturma da ByLock kullandıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.Kapatılan Yeşilırmak Cihangir Eğitim Kurumları'nın 10 eski çalışanı gözaltına alındı.Kangal ilçesinde, ByLock kullandığı belirlenen İcra Müdürü A.Y. gözaltına alındı.