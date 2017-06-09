FETÖ yanlış 'pin' girince imha eden program kurmuş

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan polis imamı Yaşar Öztürk, itirafcı oldu. Örgütün deşifresine yönelik çarpıcı bilgiler veren Yaşar Öztürk'ün ifadesi doğrultusunda 51 örgüt mensubu hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşar Öztürk'ün teşhis ettiği 51 şüpheliden aktif görevdeki 5 emniyet personeli de görevlerinden alındı.

Hazırlanan iddianamede Yaşar Öztürk'ün 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi istendi ve etkin pişmanlık hükümlerince cezasında indirim yapılması talep edildi. Tutuksuz olarak yargılanan Yaşar Öztürk, ifadesinde örgütle ilgili bilgiler aktardı. İddianamede de yer alan ifadesinde Yaşar Öztürk şunları söyledi:

HİMMETLERİN YÜZDE 10'U PİKNİK VE MAÇA

"Erzurum'a geldikten sonra ilk 2008-2009 yıllarında çevik kuvvet grubuna sohbet vermeye yapmaya başladım. 2016 yılı başında sohbeti bıraktık.Toplantılarda Hüsnü Cemal Keleş'in yanında onun işlerine yardımcı olurdum. 2016 yılı Mart ayında Hüsnü Cemal Keleş bir toplantı için beni çağırdı. Gittiğim evin temizliğini ve çayını yaptım. Orada Erzurum il abisi olarak atanan Yasin Şengül'ü gördüm. Bana toplantının bölge düzeyinde olduğunu, toplantı odasına girmememi bildirdi. Polis memuru Ömer G., İzmir'deki bir operasyondan dolayı soruşturma geçirlmiş ve görevden uzaklaştırılmıştı. Telefonunda ByLock yüklüydü. Sürekli Hüsnü Cemal ile Musa Kula ile özel görüşüyordu. Ömer G., şubeden uzaklaştırılınca, Hüsnü Cemal ondan dava açmasını istedi. O dönem Ömer'in 1500 TL gibi bir paraya ihtiyacı oldu. Hüsnü Cemal'a söyleyince bana 'sendeki sohbete katılan arkadaşlardan toplanan himmetlerden veriyormuş gibi yap, o sana geri ödesin' dedi. Toplanan himmetlerin yüzde 10'unu piknik, yemek, maç gibi organizasyonlarda kullanılıyordu. Geriye kalanı ise bir üstteki sorumlumuza veriyorduk."

PiN KODUNU YANLIŞ GİRİNCE...