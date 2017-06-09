Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu’ya 3’er kez müebbet

FETÖ
'nün mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan özel büroca hazırlanan iddianamedeki 15 şüpheli arasında, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın
da bulunuyor. Şüphelilere 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 30'ar yıla kadar da hapis istendi.
İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde kurulan ve Başsavcı Vekili Önder Yaman'ın koordinesinde çalışan özel büroda görevli Cumhuriyet Savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan 309 sayfalık iddianamede, 15 şüpheli vali-kaymakam şüpheli olarak bulunuyor. FETÖ'nün yargının ne kadar büyük bir güç olduğunu farkedip bu gücü adeta silah olarak kullandığı kaydedilen iddianamede, şüpheliler, "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'yi Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ile suçlanıyor.
ÖRGÜTE PEŞKEŞ ÇEKTİLER
İddianamede, örgütün mahrem görev alabilecek düzeyde sadakat gösteren üyelerine kaymakamlık sınavlarına girmeleri konusunda telkinlerde bulunduğu, örgüt mensuplarının sırf kaymakamlık sınavlarına hazırlanmaları için KPSS ve Kaymakamlık çalışma evleri oluşturulduğu ve de sınavdan bir gün önce sınav sorularının öğrencilere ezberletildiği kaydedildi.
Örgüt mensubu mülki idari amirlerin, kamu kaynaklarını, örgütle bağlantılı firmalara verdikleri ve kamu arazilerinin de örgütle ilişkili vakıf, dernek veya eğitim kurumlarına bedelsiz devredildiği de iddianamede anlatıldı.
MUTLU GEZİ'CİLERE DESTEK OLDU
Şüphelilerden Hüseyin Avni Mutlu'nun İstanbul Valisi olduğu dönemde "Gezi olayları" sırasında 09 Haziran 2013 günü, "Gençler, Gezi Parkı'nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah var mı doğru mu? Aranızda olmak isterdim", 13 Haziran'da ise "Çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler bana ait .. No'dan arayabilirsiniz" şeklinde tweetler atmak suretiyle eylemcilere destek verdiği belirtildi. Mutlu'nun eylemcileri haklı gösterdiği, olayların ikinci yıl dönümünde ise Zaman gazetesi başta olmak üzere FETÖ yayınlarına Gezi olaylarının haklılığını gösterir nitelikte açıklamalar yaptığı kaydedildi.
Mutlu'nun HTS dökümlerinde ise Fetullah Gülen'le telefonla konuştuğu tespitine yer verildi. Mutlu ifadesinde görüşmeyi doğruladı ancak görüşmeyi ayarlayan firari Ekrem Dumanlı'nın kendisine emrivaki yaptığını ileri sürdü.
ÇAPKIN 'ENGELLERİ TEMİZLEDİ'
Daha önce tutuklanan ancak 8 Kasım'da tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın tekrar yakalanması istenen iddianamede, 8 numaralı şüpheli Çapkın'ın 2015'te emekli olduğu, görev yaptığı dönemde FETÖ'nün, anayasal kurumları (mülkiye, emniyet, yargı vs ) ele geçirme yolunda engel gördüğü bürokrat ve personelin sistem dışına çıkarılmasını sağladığı öne sürüldü.
Hüseyin Çapkın'ın örgüt elemanlarını bu makamlara getirdiği, örgütün emniyet ve yargı ayağındaki uzantısı tarafından da Askeri Casusluk, Şemdinli, Ergenekon, Balyoz, Selam Tevhid, MİT Tırları ve 17-25 Aralık gibi hukuka aykırı delillere dayanan kurgu soruşturmalar başlatıldığı anlatıldı.
İŞTE SANIK MÜLKİ AMİRLER
İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul eski Vali Yardımcısı Haluk Nadir, Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Murteza Balcı, Erzincan eski Valisi Abdulkadir Demir, Kadıköy eski Kaymakamı Birol Kurubal, Bağcılar eski Kaymakamı Erdal Çakır, Muğla eski Valisi Fatih Şahin, Rize eski Valisi Nurullah Çakır, Sancaktepe eski Kaymakamı Feyzullah Özcan, Pendik eski Kaymakamı Osman Tunç, Mülkiye Müfettişi Gürkan Polat, Emekli vali ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Merkez Valisi Necmettin Kalkan, Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Kurt ve Şanlıurfa eski Valisi Yusuf Yavaşcan...
ESKİ VALİLER BYLOCK'ÇU ÇIKTI
Örgüt mensubu idari mülki amirlerin yetkilerini kötüye kullanarak kamu kurum ve kuruluşlarına örgüt mensuplarının yerleştirilmesini sağladıkları anlatılan iddianamede, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan ve eski Rize Valisi Nurullah Çakır'ın ByLock kullandığı da kaydedildi.
Eski Erzincan Valisi Abdülkadir Demir ise kamuoyunda "Erzincan Ergenekonu" olarak bilinen soruşturmada mülkiye amiri olarak örgütün yargı ayağına destek vermekle suçlandı.