İstanbul'un 4 ilçesine / u

Giriş Tarihi: 9.6.2017 06:54 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 07:26
İstanbul'un 4 ilçesine PKK/KCK operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü terör örgütü /'ya yönelik gerçekleştirdi. Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'deki operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü /'ya yönelik da 7 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, araç yakma eylemlerine karıştıkları değerlendirilen kişilere yönelik Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Ümraniye'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin adreslerinde yapılan detaylı aramalarda ise örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'un 4 ilçesine PKK/KCK operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz