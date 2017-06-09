Teröristten tükeniş itirafı: PKK artık bitti

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK mensuplarına yönelik operasyonlar devam ederken, sağ yakalanan bir teröristin anlattıkları örgütün çöküşünü de gözler önüne serdi. Üniversitede kandırılıp dağa çıkarıldığını anlatan terörist, "PKK bölgede bitme noktasına geldi. Bir yıl önce az da olsa katılım vardı ama artık hiç katılım yok. Bölge halkı artık destek vermiyor" dedi.Lice'de jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 10 bin güvenlik görevlisinin katıldığı "Bayrak-54 Şehit Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor. Operasyon kapsamında yapılan yol kontrolleri sırasında Lice kırsalında köy yolunda şüpheli bir araç belirlendi. Seyir halindeki araca 'dur' ihtarı yapan askerlere ateş açıldı. Askerlerin de karşılık vermesi sonucu araç bölgeden uzaklaştı. Araçtan inen bir terörist daha sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Jandarma Özel Harekât Timleri'nin takibi sonucu terörist ile aracı kullanan işbirlikçisi bir dere yatağında yakalandı. Teröristin 2014'te Hatay'da tarih öğretmenliği okurken, "Suriye'de memur olacaksınız" diye kandırılıp dağa götürüldüğü belirlendi. Teröristin anlattıklarıysa örgütün çöküşünü bir kez daha ortaya koydu. Kırsalda yaşayan vatandaşların artık kendilerine yardım etmediğini söyleyen terörist şunları anlattı: "Çok kez gelip teslim olmak istedim. 'Teslim olursanız size işkence yaparlar' dediler. Artık halk yardım etmiyor. Gittiğimiz yerde ihbar ediliyoruz. Örgüt bitme noktasına geldi. Bir yıl önce az da olsa katılım vardı ama artık hiç yok. Gençler bilinçlendi, bunların yalanlarına kanmıyorlar. Halim ortada. Beni bu hale onlar soktu."