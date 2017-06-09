PKK’nın silah taşıyıcısı 18 tabancayla Aksaray'da yakalandı

Olay, Aksaray Adana karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine terör örgütü PKK aracılığıyla silah sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaşan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, plakası önceden belirlenen 21 TG 952 plakalı otomobili takibe aldı. Aksaray'a 50 kilometre kala şüpheli aracı takibe alan KOM ekipleri, Aksaray girişinde operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda PKK'nın silah taşıyıcısı olduğu belirlenen ve örgüt ile ilgili birçok olayda kaydı bulunan Ramazan Aksoy (44) yakalanarak gözaltına alınırken, araçta bulunan küçük yaştaki oğlu da koruma altına alındı.



Operasyonun ardından aracı aramak için kontrol noktasına çeken polis ekipleri, araçta geniş çaplı arama başlattı. Aracı didik didik arayan KOM ekipleri, aracın altına yapılmış özel bir zula bölme tespit etti. Zula bölmeye ulaşan KOM ekipleri siyah poşetlere sarılmış 15 adet Beretta ve 3 adet Glock marka olmak üzere toplam 18 adet tabanca ele geçirdi. Zula bölmeden çıkartılan tabancalara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.