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Giriş Tarihi: 9.6.2017 19:56 Güncelleme Tarihi: 9.6.2017 20:24
SON DAKİKA: Van'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı!

haberi... 'ın İlçesi'ndeki  binasına iftar saatinde 'lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

'ın İlçe ne 'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler araç içerinden emniyet müdürlüğü binasına 2 el roket atışı yaparak saldırdı.

Roketlerden biri binaya isabet etti, diğeri ise boş alana düştü.

Polis, anında karşılık vermesi üzerine teröristler olayı yerinden kaçarken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

İlçede Van Valiliği ve Belediyenin ortak verdiği iftara gelen vatandaşlar, patlama seslerinden dolayı kısa süreli panik yaşadı.

Polis, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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SON DAKİKA: Van'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı!
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