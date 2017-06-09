SON DAKİKA: Van'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı!

Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.



Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler araç içerinden emniyet müdürlüğü binasına 2 el roket atışı yaparak saldırdı.

Roketlerden biri binaya isabet etti, diğeri ise boş alana düştü.

Polis, anında karşılık vermesi üzerine teröristler olayı yerinden kaçarken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

İlçede Van Valiliği ve Belediyenin ortak verdiği iftara gelen vatandaşlar, patlama seslerinden dolayı kısa süreli panik yaşadı.

Polis, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.