Tanktaki hain hesap verecek

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı
'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 2'si emniyet personeli 21'i rütbeli asker olmak üzere 23'ü tutuklu 67 şüpheli hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianamede darbeciler hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. İlk duruşmanın 30 Ekim'de, sanık sayısının fazla oluşunu dikkate alarak Silivri Cezaevinin karşısında yer alan salonda yapılmasını hükme bağlayan mahkeme, duruşmaların 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da da sürdürülmesini kararlaştırdı.
ASKERLERLE GÖRÜŞTÜ
Aynacı'nın kullandığı GSM hattının baz bilgisine göre, 15 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece'deki ikametinde olduğu ve 20.14'te aktif görevde olan bir uzman çavuş tarafından arandıktan sonra ikametinden ayrıldığı belirtilen iddianamede, sanığın, eski Albay Gürcan Sercan'la saat 22.49'da görüşme yaptıktan sonra Küçükçekmece'den ayrılarak İl Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Vatan Caddesi'ne hareket ettiği aktarıldı. Eski 4. Sınıf Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın gözaltına alındıktan sonra üzerinden çıkan telefonda inceleme yapılmak istendiğinde şifre gerektiği anlatılan iddianamede, yazılım ve bu yazılıma ait donanımlar aracılığıyla şifreyi geçmeye yönelik yapılan çalışmalarda telefona daha önceden yüklenen güvenlik ayarı nedeniyle işlem sırasında telefonun otomatik fabrika ayarlarına döndüğü ve tekrar başlatılmasının mümkün olmadığı kaydedildi. İddianamede, yapılan araştırmalarda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen Aynacı'nın üzerinde 1 dolarlık banknot bulunduğu anlatılarak, şüphelinin kullandığı GSM hattındaki görüşmeler incelendiğinde 15 Temmuz'da başka dosyadan tutuklu eski İstanbul Jandarma Komutanı Gürcan Sercan ile bu dosyanın sanıklarından Osman Akkaya ve bazı askerlerle birçok kez telefon görüşmesi yaptığının tespit edildiği anlatıldı. Aynacı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yaparken 17/25 Aralık sürecinin ardından meslekten ihraç edilmişti.
3'ER KEZ AĞIR MÜEBBET TALEBİ
Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Aynacı hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" gibi suçlardan 30 yıldan 55 yıla kadar hapis istendi. 4 vatandaşı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı gerekçesiyle Ömer Kalın hakkında da 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörüldü. "Anayasal düzeni ve hükumeti ortadan kaldırmak" suçlamasıyla ise sanıkların 3'er kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.