Yeraltı dünyasına operasyon! Alaaddin Çakıcı...

Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı'nın Kırıkkale F Tipi Cezaevine naklinden önce Ankara'ya geldikleri tespit edilen ve silahlı eylem yapabilecekleri değerlendirilen 9 örgüt üyesi, Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre örgüt üyelerinin başkentte olduğunu belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin kullandığı lüks araçların plakalarını tespit ederek takip başlattı.

Suç örgütü faaliyeti kapsamında eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, Çukurambar'daki kafede bir araya gelen D.A, A.G, Ö.T, Y.Ç, ve Y.E.U'yu düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLAR VE MEKTUPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Güvenlik kameralarına da yansıyan operasyonda, şüphelilerin bellerindeki silahları kullanamadan etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor. Devam eden operasyonda E.K, G.B, A.Ç. ve V.K. de Çankaya ilçesindeki otelde ve Kızılay'da araçla seyir halindeyken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8 ruhsatsız silah, 3 bin lira ve 80 fişeğin yanı sıra Çakıcı'nın cezaevinden gönderdiği fotoğraflarla mektuplar ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden Y.E.U'nun cezaevinden yeni çıktığı, Ö.T ve Y.Ç'nin cinayetten arandığı, diğerlerinin ise çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca, şüphelilerden Y.E.U. ve Ö.T'nin Ankara'ya gelmeden önce Bolu'da bir kişiyi silahla yaraladıkları tespit edildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesindeki Köroğlu Ünitesi'nde tedavi gören Çakıcı, 6 Haziran'da Keskin'deki Bolu F Tipi Cezaevine nakledilmişti.