Aybüke öğretmen şehit edilirken Kılıçdaroğlu HDP'lilerle poz verdi

CHP lideri dün HDP Genel Merkezi'ne giderek HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan'dan oluşan heyetle görüştü.

HDP Genel Merkezi CHP Genel Başkanı Kılçdaroğlu'nu 'ağırlarken' PKK'lılar Batman'da gencecik Müzük öğretmeni Şenay Aybuke Yalçın'ı şehit etti.

16 NİSAN'DA KURDUKLARI HAYIR İTTİFAKI SÜRDÜRMEK İSTİYORLAR

1 saat 10 dakikayı bulan görüşmede, Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumuna yaptıkları çalışmaları anlattı ve bu ittifakın devam etmesi gerektiğini söyledi.

HDP'DEN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDİN TALEBİ

HDP heyeti, Kılıçdaroğlu'na, Edirne F Tipi cezaevi'nde tutulan Demirtaş'ı bizzat ziyaret etmesi önerisinde bulundu.

"VEKİLLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun, "Milletvekili arkadaşlarımı sayın Demirtaş başta olmak üzere tutuklu milletvekilleriyle görüştürmeye gönderiyorum. Bu konuda onlardan gelen bilgileri de not ediyorum." dedi.

HDP heyetinin, "Vekillerinizin ziyaretleri hem arkadaşlarımızı hem bizleri çok memnun ediyor ancak sizin bizzat ziyaretiniz çok anlamlı olacaktır." dedi.