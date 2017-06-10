Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Giriş Tarihi: 11.6.2017 00:12 Güncelleme Tarihi: 11.6.2017 00:20
Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Tillerson ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Çavuşoğlu Mevkidaşı Tillerson ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz