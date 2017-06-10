Hatay merkezli 9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı

Hatay merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "üniversite imamları"na yönelik soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) örgütün öğrenci yapılanmasından sorumlu "üniversite imamları"na yönelik, Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman, Ankara, Malatya, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile örgütün kapatılan şirketinde çalışanlar ve meslekten ihraç edilen öğretmenler ile muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında aranan diğer 8 şüpheliden 6'sının yakalanması için çalışmaların sürdüğü ve 2'sinin ise 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçtığının belirlendiği öğrenildi.