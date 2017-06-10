Kozluk'taki saldırıda şehit olan Aybuke öğretmenin arkadaşıyla yazışması ortaya çıktı

Aybuke öğretmen arkadaşına "Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, yada bana bir şey olursa onlar ne yapar. Ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok" cümlelerini yazdı.

Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti. Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Teröristler ise, geldikleri araca binerek, olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. İlçenin Bekirhan beldesine gelen teröristler, burada bulunan jandarma karakolu önünde askerler tarafından durdurulmak istenince aracı infilak ettirmişti. Patlamada, 2 asker ile bir sivil vatandaş yaralanmıştı. Durumu ağır olan askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve askerlerden biri yapılan müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

"ÖLÜM BU GELECEĞİ VARSA YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Aybuke öğretmen saldırıdan bir gün önce arkadaşıyla whatsapp üzerinde yaptığı yazışma ortaya çıktı. Aybuke öğretmen içinde bir sıkıntının olduğunu hissetmiş ve bunu arkadaşıyla paylaştığı görüldü.

Aybuke öğretmen arkadaşına şu cümleleri yazdığı ortaya çıktı.

"Kendimiz için, sevdiklerimiz için korkmaya başladık. Nerede, ne zaman, ne olacağı belli değil. Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, ya da bana bir şey olursa onlar ne yapar. Böyle düşünerek hal olacak bir şey değil, biz elimizden geldiği kadar temkinli oluruz da, ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok"