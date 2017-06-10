Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Katar üssü açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed El-Halife, Bakan Çavuşoğlu ile Huber Köşkü'nde ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan-El-Halife görüşmesinde Katar krizinin ele alındığını bildiren Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu hadiseden, krizden dolayı duyduğu üzüntüyü vurgularken özellikle ramazan içinde dinimize, inancımıza ve geleneklerimize maalesef aykırı olan bu üzücü hadisenin bir an önce ramazan bitmeden, bayramdan önce çözülmesi gerektiğini de vurgulamıştır. Türkiye olarak bu sorunun çözülmesi için yapıcı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü biz Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğini kendi istikrar ve güvenliğimiz olarak görüyoruz. Körfez bölgesine yönelik tehditleri kendimize yönelik tehdit olarak görüyoruz" açıklamasında bulundu.



"ANLAŞMA ESASEN ARALIK 2014 YILINDA İMZALANMIŞ VE HAZİRAN 2015'TE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR"



Türkiye'nin bölgede kardeşliğin sağlanması için çaba sarf ettiğini "kardeş ülkeler" arasında hiçbir zaman ayrım yapmadığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Bölgenin istikrarı ve güvenliği için geçtiğimiz yıllarda Katar'da bir üs kurulmasına karar verilmiştir. Esasen Katar'la geçtiğimiz yıllarda imzalanan bazı anlaşmaların TBMM Genel Kurulu'nda onaylanmaları uzun süredir devam eden hukuki süreci nihayete erdiren rutin bir işlemdir. Oturumda başka ülkelerle imzalanan anlaşmalar da imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan basında öne çıkarılan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'da konuşlandırılmasına dair anlaşma 2014'ten bu yana devam eden bir sürecin parçasıdır. Söz edilen anlaşma esasen Aralık 2014 yılında imzalanmış ve Haziran 2015'te yürürlüğe girmiş olan askeri çerçeve anlaşmasının konuşlanmaya ilişkin bölümlerinin uygulanmasını düzenlemektedir



"MÜSLÜMAN ÜLKELER ARASINDA BU TÜR SORUNLARIN YAŞANMAMASINI ARZU EDERİZ"



"Şunu özellikle vurgulamak isterim, Katar'da kuracağımız üssün amacı bütün Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına katkı yapmaktır. Bu anlaşma herhangi bir Körfez ülkesini de hedef almamaktadır. Bu süreç başladığında da zaten Körfez içinde buna benzer sorunlar da yaşanmamıştır. Sonuç olarak Türkiye olarak Körfez bölgesinde Müslüman ülkeler arasında bu tür sorunların yaşanmamasını arzu ederiz. Var olan bu sorunun da özellikle bayramdan önce barışçıl şekilde, diyalog yoluyla çözülmesini isteriz. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonraki süreçte de kendisine düşen rolü oynamaya devam edecektir ve bu sürece katkı sağlayacaktır."