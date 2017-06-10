Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a son veda

Batman'daki törenin ardından uçakla Ankara'ya gönderilen Yalçın'ın cenazesi, buradan da karayoluyla doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesine getirildi.

Osmancık Devlet Hastanesi morguna konulan genç öğretmenin Türk bayrağına sarılı naaşı, yarın öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Kızının cenazesi ile birlikte Osmancık'a gelen annesi Zehra, babası Sadık ile kardeşi Atıf Yalçın ile diğer aile fertlerine, Vali Yardımcısı ve Kaymakam Vekili Fikret Zaman, Belediye Başkanı Hamza Karataş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Tökel taziyelerini iletti.

Yalçın'ın, 6 yıl önce Edremit Kültür ve Sanat Derneğinde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığı, geçen yıl ekim ayında atamasının yapılarak Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesinde sözleşmeli müzik öğretmeni olarak göreve başladığı öğrenildi.

Kozluk'ta dün Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırı sırasında karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.