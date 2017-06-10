SON DAKİKA: Van'da Emniyet Müdürlüğüne roketli saldırı!

Van'ın Gevaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, PKK'lı teröristler araç içerinden emniyet müdürlüğü binasına 2 el roket atışı yaparak saldırdı.

Roketlerden biri binaya isabet etti, diğeri ise boş alana düştü.

Polis, anında karşılık vermesi üzerine teröristler olayı yerinden kaçarken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

İlçede Van Valiliği ve Belediyenin ortak verdiği iftara gelen vatandaşlar, patlama seslerinden dolayı kısa süreli panik yaşadı.

VAN'DA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ROKETLİ SALDIRI!

SALDIRIYI YAPAN TERÖRİSTLER YAKALANDI!



Saldırı gerçekleştiren 3 terörist ile teröristlere yardım yataklık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Gevaş ilçesinde, 9 Haziran 2017 günü saat 19.34'te İlçe Emniyet Amirliğine yönelik silahlı saldırıda bölücü terör örgütü mensuplarınca 2 adet roket atılmış, İlçe Emniyet Amirliği ile aynı bölgede düzenlenen toplu iftar programı sırasında gerçekleşen saldırıda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmamıştır.



Şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda ilçenin Selimiye Mahallesi Bediuzzaman Camii yakınlarında içerisinde bulundukları 56 XX XXX plakalı araçta 3 şahıs yakalanmış, yapılan ilk sorgulamada saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmişlerdir. Olayın detaylarıyla aydınlatılması çalışmaları ve tahkikat devam etmektedir" denildi.



Öte yandan polis ekiplerinin, teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla ilçede 4 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.