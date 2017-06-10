Tatili hak ettiniz

Türkiye genelindeki 18 milyona yakın öğrenci karne heyecanı yaşadı. Öğrencilerle birlikte 900 bin öğretmen de 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Ankara'da karne töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin geleceğinin öğrenciler olduğuna dikkat çekerken, öğrencilere Türkçe uyarısında bulundu. Yıldırım, "Kelimelerin Türkçesinin kullanılması gerekir. Yabancı kelime kullanmayın hep Türkçesini kullanın. Benim size önerim o çok fazla yabancı kelimelere kendinizi alıştırmayın, dilimizi yaşatmamız lazım. Dil bir ülkenin kimliğidir, bir ülkenin bağımsızlığının sembolüdür" dedi. Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:Türkiye büyüyor, gelişiyor. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin geleceği de sizsiniz. Size çok ama çok güveniyoruz. Çünkü Türkiye'nin geleceğini size emanet edeceğiz. Karne almakla beraber tatili de hak ettiniz. Çünkü bir öğretim yılı boyunca çalıştınız, ödevlerinizi yaptınız, okulunuza düzenli geldiniz, şimdi artık tatil zamanı.'Karnem daha iyi olabilirdi' diyenler olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki 'Sağlık olsun, bir daha ki sene daha iyi olur.' Olmuş işe üzülmenin bir faydası yok, inşallah seneye daha iyi olur.Tekli öğretime geçeceğiz 2019'a kadar. Artık sabahçı öğlenci olmayacak. Bunun için 71 bin derslik yapmamız gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin buralardaki derslikleri önünüzdeki iki senede tamamlayacağız. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.Başbakan Yıldırım öğrencilik yıllarından bir anısını da paylaştı: Babam rahmetli Erzincan'a gitmişti, oradan lisede okuyanların kitaplarından bir tanesini almış gelmiş, bana soru soruyordu. Havuz problemi. İlkokul üçüncü sınıf öğrencisiyim. Soru bana bakıyor, ben soruya. Daha yeni yeni okumasını öğreniyorum. Yapamadım diye babam kızdı, attı beni sokağa. Zavallı anam tabii ana yüreği, dışarıda kar yağıyor, babam yatınca hemen geldi, aldı beni içeri. Hepimizin, her ananın, her babanın en önemli hedefi, çocuklarının kendilerinden daha iyi yetişmesidir.