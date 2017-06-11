Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinde terörist pankart skandalı

Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler ve ailelerinin katıldığı mezuniyet töreni düzenlendi.

AÇLIK GREVİNDEYDİLER

Mezun öğrenciler, geçit töreninde çeşitli pankartlar açtı. Açılan pankartlarında birinde; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun DHKP-C bağlantısını ortaya koyduğu Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya özgürlük istendi.

POLİSE SALDIRDILAR

Pankart nedeniyle törende gergin anlar yaşandı. Olay çıkmasını engellemeye çalışan güvenlik güçleri, öğrencilerin saldırısına uğradı.

Törende, "Devletiniz teröristtir" tweet'i attıktan sonra büyük tepki gören ve terör soruşturmasında tutuklanan Ahmet Şık için pankart açanlar da oldu.