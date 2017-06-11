Bağımsız Kürdistan için FETÖ imza toplamış

FETÖ'cülerin deşifre edilen ByLock yazışmalarında, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinden Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinin bağımsızlığına destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına, örgüt mensuplarının katılması yönünde talimat verildiği ortaya çıktı. Çanakkale'de tutuklanan eski cumhuriyet savcısı S.Ş.'nin ByLock yazışmalarının çözümü yapıldı.

Yazışmalarda, eski savcının operasyonları önceden FETÖ üyelerine haber verdiği ortaya çıkarıldı. Zanlı S.Ş. ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında geçen "çok önemli ve son 9 gün" konulu 22 Aralık 2015 tarihli yazışmada ise, Beyaz Saray internet sitesinden Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesinin bağımsızlığına destek amacıyla başlatılan imza kampanyasına, örgüt üyelerinin katılması yönünde talimat verildiği de belirlendi.