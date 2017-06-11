Bakan Soylu: Türkiye'de sadece 5 kişi terör örgütüne katıldı

Soylu, Muş'taki iftar programının ardından Hasköy ilçesine geçerek, burada teravih namazı kıldı.

Daha sonra ilçe merkezinde vatandaşlarla çay içerek, sohbet eden Soylu, yaptığı açıklamada, bu ülkenin ilerlemesini durdurmak, kardeşliğini bozmak, büyümesini engellemek ve huzurunu ortadan kaldırmak isteyenlere halkın her zaman demokrasiyle cevap verdiğini bildirdi.

"Coğrafyaya huzur ve barış getireceğiz"

Soylu, en son 16 Nisan'da Hasköy halkının bu toprakların üzerinde oyun oynamak isteyenlere karşı, "Bu oyununuzu artık başınıza yıkıyoruz." anlayışını ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada birliğimizin, kardeşliğimizin, geleceğimizin bayrağını diktiniz. Bu ülkenin yarınlarına ve geleceğine sımsıkı sarıldınız. Elbetteki 15 yıldır iktidarda ülkemizin güçlü olmasını, ayakları üzerinde durmasını, yarınlara ümitle bakmasını, alt yapısının güçlü olmasını, demokrasinin, kalkınmasının hızlı gelişmesini istedik. Ne zaman milletimize gidildi milletimiz bunu kabul etti."

"Bir taraftan Türkiye'nin ayağına çelme takarak, bu ilerlemeyi durdurmak istediler. PKK, DEAŞ ve en son ülkenin musibeti haline gelen FETÖ ile bizi çevremizdeki ateş çemberine alarak gençlerimiz iş bulmasın, insanlarımız huzurlu olmasınlar diye türlü türlü oyunlar oynadılar ama bizi istikametimizden çeviremediler." diyen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz istikametimize dim dik gidiyoruz. Bu emaneti bize kimin verdiğini biliyoruz. Biz kimin topraklarında olduğumuzu biliyoruz. Mevlana'nın, Selahattin Eyyubi'nin, İdris-i Bitlisi'nin topraklarındayız. Bu topraklardaki en büyük gücümüzün birlik ve beraberliğimiz olduğunu biliyoruz. Zengin, güçlü ve kardeş bir Türkiye olacak, etrafımızdaki coğrafyayı karıştırmak isteselerde biz o coğrafyaya huzur, barış ve kardeşlik getireceğiz."

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu anlatan Bakan Soylu, "Biz güçlü bir ülkeyiz. Bunu söylediğimde Amerika'daki o melun bunun üzerine bizi ahmaklıkla suçlamış. Söylediğim şu, son 300 yılın en güçlü Türkiyesiyiz Allah'a hamdolsun." dedi.

Soylu, çalışma bakanlığı döneminde kente SGK ve İş-Kur binası kazandırdıklarını anımsatarak, Hasköy ilçesine kaymakamlık ve belediye başkanlığı binasının en kısa zamanda yapılacağı sözünü verdi.

"Evlatlarımız mağaraları buluyor"

Vatadaşların emrine 24 saat amade olduklarını ve ülkenin kalkınması için çalıştıklarını aktaran Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Biz gayret gösteriyoruz, mücadele ediyoruz ama herşeyi yapan Allah'tır, biz buna inanıyoruz. Terör konusunda da önemli adımlar atıyoruz hep birlikte. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın talimatları açıktır, hükümetimizin programı bellidir. Şimdi Kato Dağı'nda 107. mağarayı buldu evlatlarımız. Onlar oraya mühimmat silah taşıyorlardı. Oradan Erzurum'a, Kars'a kadar mühimmatı sevk ediyorlardı. Bir taraftan terörle mücadelemiz devam ederken diğer taraftan 23 ilde cazibe merkezleri oluşturduk. Özel sektör yaklaşık bir katrilyona yakın yatırımla 10 bin kişiye Muş'ta istihdam sağlayacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine "milletimizin hizmetkarı olacaksınız" talimatı verdiğini ve bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, geçtiğimiz hafta ziyaret ettiği Mardin'de otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını, bunun memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

"Mayıs ayında sadece 5 kişi terör örgütüne katıldı"

Ülkeyi karıştırmak isteyenlerin bulunduğunu belirten Bakan Soylu, iş bulmak için çabalayan gençlerin ve yatırım yapmak isteyenlerin önünün kesildiğine işaret ederek, "Sadece fabrikalar, organize sanayi bölgeleri değil, turizm de bölgenin en önemli yatırım alanlarından biri olacak. Burada gençlerimiz, çocuklarımızın umutları var. Kimi hemşire, kimi doktor, kimi öğretmen, kimi avukat, mühendis, polis, asker olmak istiyor. Devleti yönetenler olarak görevimiz, onları hayalleri ve idealleriyle buluşturmaktır. Mayıs ayında terörle yaptığımız mücadelede bizim tespitlerimize göre, sadece Türkiye'de 5 kişi terör örgütüne katıldı. Bu rakamın binlerin üzerinde olduğu bir dönemden, 2017'nin ilk beş ayında toplam 45 kişi. Aramızdaki anlayışın, birliğin, beraberliğin ve birbirimizle olan muhabbetin sonucudur. Bunu azalttığımız an çocuklarımız iş buluyor, paralarımızın bereketi artıyor. Ortadan kaldırdığımız an buraya fabrikalar geliyor, buralar cazibe merkezi oluyor. Biz nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Önümüzdeki dönemde hep birlikte yeni Türkiye'nin başlangıcını gerçekleştireceklerini kaydeden Soylu, yeni sistemle ülke olarak 4 yılda elde ettikleri mesafeyi 2 yılda alacaklarını vurguladı.

Yeni sisteme karşı çıkanların en büyük çekincelerinin de bu olduğunu anlatan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin kendi uçağını, arabasını, uydusunu yapmasını istemiyorlar. İnsansız hava araçlarını İsrail'den alıyorduk. Bozuluyordu, yapmıyorlardı. Şimdi kendimiz yapıyoruz. ATAK helikopterlerini, gemilerimizi, motorlarımızı bizim evlatlarımız yapıyor. Türkiye hangi istikamette gittiğini çok iyi biliyor. Gözümüz de kulağımız da sizlerdedir. Hepimizin eksikleri var, bunları istişareyle, milletimize olan sorumluluğumuzla gidereceğimize inanıyoruz. Ana muhalefet partisi genel başkanı diyor ki bu işaretten vazgeçin. Ben de ona buradan bir şey diyorum. Kılıçdaroğlu, kendi dilin ve gönlünle konuş. Başkasının diliyle, gönlüyle, bu toprakların dışında bize bir şekilde dayatılmaya çalışanların diliyle konuşma. Bu toprakların hamurunda tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet var."

İçişleri Bakanı Soylu, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.