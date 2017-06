Beni öldürende yoktur din, iman...

PKK'NIN

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan memur emeklisi Sadık ve Zehra Yalçın çiftinin iki çocuğundan Şenay Aybüke Yalçın, 22 yaşında hayatının baharındaydı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü geçtiğimiz yıl bitirdikten sonra girdiği KPSS'de aldığı puanla, Kozluk Çok Programlı Lisesine Müzik öğretmeni olarak atanan Aybüke, 7 ay önce öğretmen olma hayaline kavuştu.Kalleş terör örgütünün saldırılarının yaşandığı Güney Doğu'da kızlarının görev yapmasını istemeyen Yalçın ailesi, Aybüke'nin sınava yeniden hazırlanarak bir yıl sonra tercih yapmasını istedi. Aybüke ise "Orası da bizim vatanımız ve Kozluk'taki öğrencilerin bize ihtiyacı var. Ben gitmezsem, arkadaşlarım gitmezse kim gidecek. Kaderimizde şehit olmak varsa, başka bir yerde de olabiliriz. Hayalimdeki mesleğime bir an önce başlamak istiyorum" diyerek valizini toplayıp hayallerinin peşine düştü. 'Çalıkuşu' Aybüke'nin öğretmenlik yolculuğunda en büyük destekçisi ise aynı bölümden mezun olduğu sınıf arkadaşı Tuğba Atınç oldu. Aybüke öğretmen Kozluk'ta, Tuğba öğretmen ise Siirt'te göreve başladı.Cuma günü de öğrencilerine karnelerini verdikten sonra evine giderken, terör örgütü PKK'nın AK Parti Kozluk Belediye Başkanını hedef aldığı saldırıda şehit oldu. Aynı zamanda Batman Üniversitesi'nde Müzikoloji alanında yüksek lisans eğitimine devam eden Aybüke öğretmenin kalleşçe katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Meslektaşı Tuğba Atınç, SABAH'a Aybüke öğretmeni anlattı: "Aybüke neşe kaynağıydı. Etrafına ışık saçardı. Öğretmenlik yapmayı, insanlara yeni bir şeyler öğretmeyi çok seviyordu. Mesleği her şeyin önündeydi. Ailesi terör olayları nedeniyle Batman'da göreve başlamasını istemedi. Ama o, kararlı yapısıyla ailesini ikna edip, yola çıktı. Terör onu korkutmadı, ölümün nerde olsa onu bulacağı inancındaydı" dedi. Aybüke bugün Çorum'un Osmancık ilçesinde toprağa verilecekAybüke öğretmen, 26 Mayıs'ta arkadaşına bu mesajı göndermişti: Kendimiz için, sevdiklerimiz için korkmaya başladık. Nerede, ne zaman, ne olacağı belli değil. Ailemden uzaktayım ödüm kopuyor. Ya onlara bir şey olursa, ya da bana bir şey olursa onlar ne yapar. Böyle düşünerek hal olacak bir şey değil, biz elimizden geldiği kadar temkinli oluruz da, ölüm bu geleceği varsa yapacak bir şey yok.BatmanÖğretmenevi'ndeki törende Aybüke Şenay Yalçın'ın amcaları, terör örgütü PKK'ya sert tepki gösterdi. Amca Fatih Yalçın, Türkiye için binlerce vatan evladının şehit olduğunu belirterek, "Bizim ailemize de nasip oldu. Ezan dinmez, bayrak inmez. Hainler asla amaçlarına ulaşamayacak. Bir ölür, bin diriliriz ve şehadetimize sadece gülümseriz" dedi.Hayatının baharında can veren müzik öğretmeni Aybüke'nin seslendirdiği, 'Mağusa Limanı' adlı türkü sosyal medyada yayınlandı. Talihsiz öğretmenin türkü içinde geçen, "Beni öldürende yoktur din, iman" sözleri PKK'lı hainlere son sözü oldu. İşte o şarkının sözleri: Mağusa limanı limandır liman (aman aman)/Beni öldürende yoktur din iman/Uyan Alim uyan Uyanmaz oldun/ Yedi bıçak yarasına/ Dayanmaz oldun/ İskeleden çıktım yan basa basa (aman aman)/ Mağusa'ya vardım gan kusa kusa/ Ölür oldum hey hey bak neler oldu (aman aman)/ Elbiselerim de gan ila doldu/Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Şırnakve Batman'daki terör saldırılarınadeğinerek, "PKK terörünü estetizeeden batı medyası ne bu askerlerimizine de Aybüke Yalçın'ı yazacak.Ama onlar bizim kalbimizdehep yaşayacak" dedi. Sosyal medyadaŞenay Aybüke Yalçın'ın kırmızıyazmasıyla çektirdiği fotoğrafınınaltına "Kırmızı yazmalı kız,bugün kırmızı fularlı teröristinarkadaşları tarafından Batman'dakatledildi" notu düşüldü.