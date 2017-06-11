Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli askerlik yorumu: Binali Bey'le değerlendirelim

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Işık bedelli askerlik için "Gündemimizde yok" açıklaması yaptılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan durumun farkında olduğunu konuyu Başbakan Binali Yıldırım'la konuşalım değerlendireceğini söyledi.

ERDOĞAN'DAN BEDELLİ BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın iftarındaydı... AK Parti İstanbul İl Kadın Kolu Kurucu Üyesi Selma Yazıcı iftar sırasında Erdoğan'a "Bedelli askerlik" konusunu sordu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı ise hiç de olumsuz değil. "Söz vermeyeyim ama durumunun farkındayım. Binali Bey'le konuşalım değerlendirme yapalım. Gerekirse gündeme alırız" diyor.,

Selma Yazıcı, Cumhurbaşkanı'na "Bunu böyle yazayım mı?" diyor o da "Yaz" diye onaylıyor.



İşte Yazıcının milyonlarca "bedelli" bekleyen gence müjde olacak o twitter mesajları...

MUSTAFA DESTİCİ'DEN BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI