Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe teşebbüsünün ardından açılan soruşturmalar iki ayrı koldan yürütülüyor. Darbeci askerler "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası İstemi'yle yargılanıyor. FETÖ'ye destek verenler ile irtibatı olanlar ise " Terör örgütü üyeliği veya yöneticiliği ile terör örgütüne destek" suçlarından yargılanıyor.



Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından bugüne kadar 161 bin 752 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bu kişilerden 50 bin 402 kişi hakkında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.



47 BİN 136 KİŞİYE ADLİ KONTROL



Rakamlara göre adli işlem yapılanlardan 47 bin 136 kişi hakkında ise tutuklama kararı verilmeyerek sulh ceza hakemlikleri tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.



7 BİN 969 KİŞİYE TUTUKLANDIKTAN SONRA TAHLİYE



4 bin 264 kişi ise gözaltına alınmasına hakkında işlem yapılmayarak kollukta serbest bırakıldı. 9 bin 233 kişi ise savcılık veya mahkemeler tarafından tutuklama veya adli kontrol kararı verilmeksizin serbest bırakıldı.



7 bin 969 kişi ise tutuklama kararı verilip cezaevine gönderilmesine rağmen yapılan itirazlar üzerine mahkemeler tarafından tahliye edildi. 7 bin 605 kişi hakkında ise adli işlem başlatılmasına rağmen yurt dışında veya kaçak olmaları nedeniyle yakalama kararı bulunuyor.



Tutuklananlar arasında 2 bin 431 adli ve idari yargıda görevli hâkim ve savcı, 104 Yargıtay, 41 Danıştay, 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi, 167'si general olmak üzere 6 bin 982 asker, 8 bin 816 polis, 23 vali, 72 vali yardımcısı, 112 kaymakam ve 31 bin 550 sivil ile memur da bulunuyor.