En saçma terör listesi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn'in yayımladığı "terör listesi", uluslararası kamuoyunda şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. "Dünyanın en ciddiyetsiz terör listesinde" BM'ye akredite yardım kuruluşlarından hayatında bir gün bile Katar'a gelmemiş kişilere kadar terörle ilgisi olmayan çok sayıda isim var. Bu 4 ülkenin Katar'da olduğunu ileri sürdüğü 59 kişi ve 12 kuruluşu "terörle irtibatlı" olarak tanımladığı listeye Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de konulması, şok etkisi yarattı. 2 ay önce Suudi Arabistan'ın en prestijli ödülü olan Kral Faysal Ödülü'ne layık görülen Karadavi'nin, terörle bağlantılı gösterilmesi, uluslararası listenin anlamsızlığının en tipik göstergesi oldu.Söz konusu listede dikkat çeken çelişkilerden örnekler ise şöyle:Katar'ın önde gelen iş adamları ve saygın politikacıları özellikle bu listeye dahil edilerek ekonomik ve siyasi hareket alanlarının daraltılması hedeflendi.Listede isimleri yer alan kişilerin büyük bölümü hayatları boyunca Katar'da hiç bulunmadı.Listede hiçbir örgüte üye olmayan gazetecilerin isimlerine de yer verilmesi dikkati çekti.Gönüllü çalışmalar gerçekleştiren ve BM'ye danışmanlık yapan örgütler de listeye yansıtıldı.BM, Güvenlik Konseyi karar vermedikçe Katar'da işbirliği yaptığı Qatar Charity (Katar Hayır Kurumu) ile ilişkilerini sürdüreceğini duyurdu.Mısır'da hapiste yatan bazı isimler bile listeye eklendi.Barizbir tezgâh var ortada.Burada belli ki üstmü alt mı bir akıl işletiliyor.Dolayısıyla olistenin ciddiyeti degeçerliliği de yok.Katar'ı bir şekildecezalandırmak istiyorlar.Bunun için dekendilerine göre algı operasyonu yürütüyorlar.40 yıldır bir araya gelemeyen, yaşananlarakılını kıpırdatmayan ülkeler iki dakikadaKatar'a karşı bir araya geliyorsa meseleyestratejik yönleri ile bakmak lazım!O listebir garabet. Listede Mısırlıolduğu söylenen 5 isim var.İlginç bir biçimde bunlarınhepsi Mısır'da tutuklu. HiçKatar'a uğramayan insanlar.Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Mısır kendi muhalifleriniburaya koymuşlar.Meşru Libya temsilcileriorada terörist olarak görünüyor.Listede Suriyeli mülteciler için kamplar kuransivil toplum örgütleri bile var. Bütün bu operasyonunsaçma sapan olduğunu gösterdiler.