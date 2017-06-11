FETÖ'nün AB projesi yolsuzluğu gizli tanık ifadesinde!

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 49 sayfalık iddianamede, 11'i tutuklu, 5'i tutuksuz 16 sanıktan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.

İddianamede ifadesi yer alan "Bayrak" kod adlı gizli tanık, tutuklu sanık eski Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Cevat T'ye ait olan ve örgüt sohbetlerinin yapıldığı 4 katlı villanın yolsuzluk yapılarak alındığını iddia etti.

Villada kimsenin yaşamadığını anlatan gizli tanık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu adam bu evde cemaat toplantıları yaptırıyor. Bu 4 katlı villayı da Cevat T. 2007-2009 yıllarında Avrupa Birliği projeleri kapsamında usulsüz teşvik paraları, 'komi ve garson yetiştirme' sözde projeleri adı altında elde edilen yolsuzluk parasıyla satın aldılar. Sanık Cevat T, AB projelerini gerçekte yapılmayıp ancak yapılmış gibi gösterdi. 300 bin avroluk parayı zimmetine geçirmek için de öğrencileri kullanarak örgüte mali destek sağladı. Proje heyetinde yer almayan, mezuniyeti yakın öğrencileri projede görevli eğitmen olarak gösterip bağlanan bin 100 lira maaşın, bin lirasını geri almak suretiyle de menfaat elde etmiştir."

"Vatan" kod adlı gizli tanık da tutuklu sanıklardan, o dönemde İskenderun Teknik Üniversitesindeki bir daire başkanlığında görevli Nurten Ç'nin diğer tutuksuz sanıklardan Ali Osman A. ve Ertuğrul B. ile Pensilvanya'ya gittiğini ve bu kayıtların emniyette mevcut olduğunu vurguladı.

Sanık Nurten Ç'nin maaşının 3 bin civarında olmasına rağmen çok lüks bir hayat yaşadığını öne süren gizli tanık "Vatan", bu kişinin üst düzey FETÖ mensubu olduğunu savundu.

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