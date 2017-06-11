Katar’da Türkiye rüzgârı

Giriş Tarihi: 11.6.2017
Katar’da Türkiye rüzgârı

Türkiye’nin gönderdiği gıda ürünleri raflardaki yerini alırken, Katar halkı da ürünlerin Türkçe karşılığını öğrenebilmek için yoğun çaba içine girdi

Körfez ve Arap ülkelerinin 'teröre destek' gerekçesiyle ilişkiyi kestiği Katar'da, ülkede üs kurulması anlaşmasını onaylayan ve gıda ürünü talebine olumlu yanıt veren Türkiye'ye sempati hızla artıyor. Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünler market raflarında yerini alırken sosyal medyada özellikle gıda ürünlerinin Türkçesi'nin anlaşılabilmesi için sözlük paylaşımları yapılıyor.

Sosyal medyada gıda ürünleri için Türkçe sözlükler paylaşılıyor...

TÜRK MALLARI KAPIŞ KAPIŞ
Ülkedeki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye'den geldi. Bugün Al Meera marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz" denildi. Gıda ürünlerinin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazdı.

SPUTNİKNEWS
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Katar’da Türkiye rüzgârı
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