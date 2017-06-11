PKK saldırılarında 9 güvenlik görevlisi yaralandı

Hakkari'nin Kuzey Irak'a sınırının sıfır noktadaki Çukurca İlçesi Güven Dağı'nda bulunan üs bölgesine bu sabah PKK'lı teröristler tarafından Irak topraklarından havan saldırısı yapıldı. Havan mermisinin isabet ettiği mevzide bulunan 6 asker yaralandı.



Hakkari-Çukurca karayolunda Üzümcü Jandarma Karakolu bölgesindeki Şine Köprüsü civarında mayın araması yapan güvenlik korucularına Davul Tepe bölgesinden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda 1'i ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.



Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.