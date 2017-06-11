Şenay öğretmene son görev

Batman Kozluk'taki PKK saldırısında yaşamını yitiren müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı.



Kozluk Çok Programlı Lisesi Müdürü Mahmut Işık, Şenay öğretmenle ilgili "Müzik atölyemizi genişleten ve kendi imkânlarıyla müzik aletleri kazandıran Şenay hocanın eğitim yuvamıza emeği çok büyük. Her maaş aldığında atölyeye mutlaka bir enstrüman, bir cihaz alıyordu" dedi.

Şenay öğretmene veda

BAKAN IŞIK'TAN 'ŞEHİT ŞENAY AYBÜKE YALÇIN' TEPKİSİ





Milli Savunma Bakanı Işık, Batman'da Kozluk belediye başkanının aracına yönelik terör eylemi sırasında şehit olan 22 yaşındaki öğretmen Aybüke için "Bizi üzen bir konuyu vurgulamak istiyorum, 'kırmızı fularlı kız' diye Rakka'da öldürülen kişiye gösterilen o aşırı ilgi, övgü dün Batman'da şehit olan 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın kardeşimiz için gösterilmedi. Üzüntümüz 'kırmızı fularlı kız'ı bayrak yapanların kırmızı eşarplı Şenay Aybüke kızımızı görmezden gelmeleri ancak biz şunu biliyoruz ki bu milletin her bir ferdi, bu ülkenin birliği ve beraberliği, istiklal ve hürriyeti için canını vermeye hazırdır."demişti.





ŞEHİT ŞENAY ÖĞRETMENİN ADI OKULUNA VERİLECEK

PKK'lı teröristlerin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik saldırısı sırasında şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi görev yaptığı okula verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca ekim ayında yapılan sözleşmeli öğretmen atamasında Kozluk Çok Programlı Lisesine (ÇPL) atanan, kısa sürede yaptığı çalışmalar ve seslendirdiği türkülerle gönülleri fethetmeyi başaran 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın PKK'lı teröristlerce katledilmesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşlarını yasa boğdu.

Okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler, Yalçın'ın eşyalarının ve hatıralarının bulunduğu müzik atölyesini ziyaret etti.

- Okula ismi verilecek

Kozluk ÇPL Müdürü Mahmut Işık, AA muhabirine, daha önce şehit öğretmenin adını okula kazandırdığı müzik sınıfına vermeyi planladıklarını belirterek, "Kaymakamlıkla yaptığımız görüşmelerin ardından şehit Aybüke'nin isminin okula verilmesi kararlaştırıldı." dedi.

Işık, okulun en genç öğretmeni olan Yalçın'ın öğrencilerini çok sevdiğini ifade ederek, "Geldiğinde okulumuzda müzik odamız yoktu. Gayretleriyle okulumuza bir müzik odası kazandırdı, müzik aletlerini kendi imkanlarıyla tedarik etti. Çok başarılı öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

- "Annemiz gibiydi"

Öğrencilerinden Dilek Avcı, şehit öğretmenin kendilerine anne şefkatiyle yaklaştığını ve yakından ilgilendiğini anlattı.

Şenay Aybüke Yalçın'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Avcı, "Çok kısa sürede bize çok şeyler öğretti. Terör saldırısına maruz kaldı, mekanı cennet olsun. O bizim sadece müzik öğretmenimiz değildi, bir rehber öğretmen gibi dertlerimize ortak oluyordu. Bir öğretmendi ama annemiz gibiydi, çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

Firdevs Akın da "Aybüke öğretmenimiz çok iyiydi. Ondan çok şey öğrendik. Örnek alınacak bir öğretmendi. Bize her konuda çok desteğini gördük. Çok üzüldük, keşke böyle olmasaydı." şeklinde konuştu.

Tercih sıralamasında 18. tercihi olan Kozluk ÇPL'de geçen yılın ekim ayından bu yana görev yapan şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, önceki gün öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra iki öğretmen arkadaşı ile evine döndüğü sırada PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde çabalara rağmen şehit düşmüştü.