25 asker zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırldı!

Diyarbakır'da, 7'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı Bakım Merkez Komutanlığı'nda akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösteren 25 asker ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa karayolunda bulunan ve 7'inci Kolordu Komutanlığı'na bağlı olan Pirinçlik 52'inci Bakım Merkez Komutanlığı'nda görevli 25 asker bu akşam iftar yemeğinden sonra rahatsızlanınca ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenme şüphesi bulunan askerlere serum tedavisi uygulanırken, yemeklerden incelenmek üzere numune alındı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.