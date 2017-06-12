Askerden HDP'li vekile tokat gibi cevap!

Valilik, yol kontrol noktasında bulunan güvenlik güçlerinin,görevlerinin yerine getirmelerinin engellendiğini yönünde şikayette bulunduğunu ve soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Tunceli-Erzincan karayolu Sütlüce yol kontrol ve arama noktasında güvenlik güçleri ile HDP milletvekili Alican Önlü arasında yaşanan olayla ilgili Tunceli Valiliği açıklama yaptı.

Mehmetçikten HDP'li vekile tokat gibi cevap!

KİMLİĞİNİ GÖSTERMEK İSTEMEDİ

HDP Milletvekili Alican Önlü'ye ait aracın, milletvekilinin içinde olmadığı anda durdurularak kontrol edilmek istendiği belirtilen açıklamada, " Araçta milletvekili Önlü'nün eşi olduğunu beyan eden şahıs kimlik göstermek istememiş, güvenlik güçlerimizin görevlerini yerine getirmelerini, usulüne göre arama yapmalarını engellemeye çalışmış ve aracın milletvekili aracı olduğunu söyleyerek aranamayacağı gibi sözler söylemiştir. Bahse konu araç güvenlik güçlerimizce gözle kontrol yapılarak bölgeden ayrılmasına izin verilmiştir. Yol kontrol ve uygulama noktasından ayrılırken 'Ben milletvekili eşiyim, benim aracımı kontrol etmek ve bana kimlik sormak ne demek burada bekleyin siz göreceksiniz' gibi söylemlerde bulunarak bölgeden ayrılmıştır"denildi.

"ARACIMI ARAYAMAZSINIZ..."

Daha sonra yol kontrol noktasına HDP Milletvekili Alican Önlü'nün gelerek güvenlik güçleri ile konuşmaya başladığı aktarılan açıklamanın devamında," Önlü, aracının durdurulamayacağı, aranamayacağı gibi sözler söyleyerek, güvenlik güçlerimizin görevlerini yerine getirmelerini engellemeye çalışmıştır. Bahse konu yol kontrol noktasında bulunan güvenlik güçlerimiz görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği yönünde şikayette bulunmuş ve konu hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

"BEN SENİN İÇİN DEĞİL BU BAYRAK İÇİN ÖLÜRÜM"

Olayla ilgili kameraya yansıyan görüntülerde, HDP'li Önlü ile görevli personel arasında terörist tartışması yaşandığı, Önlü'nün askeri personele'Sen FETÖ'cüsün, senin komutanın FETÖ'den alındı gibi sözler söylediği yansıdı. Ayrıca görüntülerde askeri personelin HDP'li Önlü'ye, "Ben senin için değil,bu bayrak için ölürüm" diyerek cevap vermesi de görüntülerde yer aldı.

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN HDP'Lİ ÖNLÜ İLE VE ASKERİN TARTIŞMASINA SORUŞTURMA

Tunceli Valiliği, HDP Milletvekili Alican Önlü'nün yol kontrol noktasında görevli askerlerle ilgili tartışmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı açıkladı.

Valilik açıklamasında, soruşturma başlatıldığı belirtilirken şöyle denildi:

Tunceli-Erzincan karayolu ilimiz Sütlüce yol kontrol ve arama noktasında 10 Haziran 2017 günü güvenlik güçlerimizce HDP Milletvekili Alican Önlü'ye ait araç, milletvekilin olmadığı anda durdurularak kontrol etmek istenmiştir. Araçta milletvekili Alican Önlü'nün eşi olduğunu beyan eden şahıs kimlik göstermek istememiş, güvenlik güçlerimizin görevlerini yerine getirmelerini, usulüne göre arama yapmalarını engellemeye çalışmış ve aracın milletvekili aracı olduğunu söyleyerek aranamayacağı gibi sözler söylemiştir. Bahse konu araç güvenlik güçlerimizce gözle kontrol yapılarak bölgeden ayrılmasına izin verilmiştir. Yol kontrol ve uygulama noktasından ayrılırken 'Ben milletvekili eşiyim, benim aracımı kontrol etmek ve bana kimlik sormak ne demek burada bekleyin siz göreceksiniz' gibi söylemlerde bulunarak bölgeden ayrılmıştır. Daha sonra yol kontrol noktasına gelen HDP Milletvekili Alican Önlü güvenlik güçlerimizle konuşmaya başlamış, aracının durdurulamayacağı, aranamayacağı gibi sözler söyleyerek, güvenlik güçlerimizin görevlerini yerine getirmelerini engellemeye çalışmıştır. Bahse konu yol kontrol noktasında bulunan güvenlik güçlerimiz görevlerini yerine getirmelerinin engellendiği yönünde şikayette bulunmuş ve konu hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

