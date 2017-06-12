Darbeci albayı tanık ifadeleri ele verdi

Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminde il sıkıyönetim komutanı olarak atanan ancak ifadesinde darbe girişimindeki rolünü inkâr eden Albay Yurdakul Akkuş'u, tutanaklar ve tanık ifadeleri ele verdi. Hain darbe girişiminin yaşandığı gece İl Sıkıyönetim Komutanı olarak atanan ve garnizonda darbeyi başlatan Bursa Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş hâkim karşısında, darbe girişiminde rol almadığını, ismini sıkıyönetim atama listesine yazanlardan da şikâyetçi olacağını söyledi.



'KOMUT AN BENİM'

Ancak o geceye ait İl Jandarma Komutanlığı tutanakları ve ifade veren tanıkların beyanları olayın iç yüzünü ortaya koydu. Tutuklu Albay Akkuş'un garnizonda yaklaşık yarım saat darbe emir komutası yürüttüğü tutanak ve ifadelere yansıdı. Tutanaklarda Yurdakul Akkuş'un, saat 23.00'te İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Demirörs'ü arayarak, "Sıkıyönetim komutanı olarak atandım. Benden başka kimseden emir alma. İl Jandarma'da görevli tüm personeli en kısa sürede komutanlıkta topla" dediği ortaya çıktı. Yurdakul Akkuş'un, harekât merkezine giderek Ankara'dan gelen darbe emirlerini okuduğu, bu emirleri ilçelere mesaj olarak gönderdiği, halk ulaşmasın diye de jandarmanın 156 ihbar hattını da kapattırdığı belirlendi. O gece Akkuş'tan sonra nizamiyeye gelen dönemin Bölge Komutanı Tümgeneral Seyfullah Saldık'ın müdahalesiyle darbe girişiminin kesildiği, tutuklu albay Akkuş'un da nizamiyeden dışarı atıldığı ortaya çıktı.