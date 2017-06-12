FETÖ'cü savcı vereceği mütalaayı sivil imama sormuş: Abi ne yapayım?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Tamöz tarafından eski HSYK üyesi Ömer Köroğlu hakkında silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede, yargı mensubu dahi olmayan sivil imamın, oybirliği gerektiren bir dinleme kararıyla ilgili olarak hâkimlere ByLock üzerinden talimat verdiği kaydedildi.



FETÖ'nün yargıdaki oyunu

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre iddianamede, örgütün Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas'ta bulunan yargı mensuplarından sorumlu sivil imamlarından İrfan Ö.'nün 15 Aralık 2015'te o dönem Sivas hâkimi olan Ramazan Akyıldız'a gönderdiği mesajdaki şu talimatlara yer verildi:

"Böyle bir dönemde arkadaşlarımız böyle bir haksızlığa (dinleme kararlarına) imza atmasın. Muhalif kalınca zaten oybirliği olmadığından reddedilmiş sayılır. Ancak arkadaşlar böyle bir kararın sonuçlarına katlanamayacaklarsa o zaman ayrıca değerlendirelim."

'Tutukluluğa devam mı yoksa tahliye mi yazayım?'

İddianamede, FETÖ mensubu savcıların kovuşturmalarda mütalaalarını nasıl bildireceklerini dahi örgüt içinde bağlı bulundukları sivil imamlara sordukları ve bu imamların verdiği talimatlara göre hareket ettiklerinin görüldüğü vurgulandı. İddianamede, 27 Şubat 2016'da Sivas savcısı olan Vahdettin Toklucu'nun örgüt mensupları hakkında açılan bir davada tutukluluğa yapılacak itiraza ilişkin nasıl mütalaa vereceğini sivil imam İrfan Ö.'ye sorduğu ifade edildi. Söz konusu mesaj şöyle:

'Cevap verilse iyi olur'

"Abi, Sivas'ta yaklaşık 2 ay önce esnafa yönelik yapılan soruşturmanın davası 2. Ağır Ceza'ya açıldı. Onlar da tensiben 'Tutukluluk devam' dediler. Bu karara itiraz edecekler ve benim çalıştığım 1. Ağır Ceza'ya gelecek. Ben savcı olarak mütalaa yazıyorum. Ne yapayım? Hukuki olarak 'Tutukluluk devam mı tahliye yönünde mi' mütalaa yazayım? Şunu da söyleyeyim. Benim mütalaamın sonuca etkisi yok. Mahkeme heyeti karar veriyor ve onu da ayarladılar. En son Hüseyin'in yetkisini değiştirmişlerdi. Dosya birkaç güne gelir. Cevap verilirse iyi olur."